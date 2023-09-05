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В Греции лесные пожары вышли из-под контроля

05 сентября 2023 06:35
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Новости Греции. В Греции лесные пожары вышли из-под контроля. Остановить распространение огня не удается уже более двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции лесные пожары вышли из-под контроля-1

Эксперты назвали ситуацию экологической и экономической катастрофой. Только за минувшие семь дней погибли 20 человек. Уничтожены десятки жилых домов и предприятий. Общая площадь лесных возгораний по всей стране в 2023 году может превысить 150 тысяч гектаров. Их интенсивность эксперты связывают с климатическими изменениями.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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