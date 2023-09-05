Байдена и Трампа считают слишком старыми для избрания на пост Президента

Новости США. Политическая элита США стареет, и в стране все чаще звучат призывы о смене поколений в руководстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на свой почтенный возраст и серьезные проблемы со здоровьем, многие американские политики даже не задумываются об уходе на пенсию. В преддверии же предстоящих президентских выборов дебаты о возрастных ограничениях разгораются все сильнее. Так, республиканцы выступают за проведение тестов на умственные способности для кандидатов старше 75. Необходимость этого поддерживают и простые американцы. Результаты опросов показывают, что и Байдена и Трампа они считают слишком старыми для дальнейшего пребывания на посту.