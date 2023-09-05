Прямой эфир

Байдена и Трампа считают слишком старыми для избрания на пост Президента

05 сентября 2023 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Политическая элита США стареет, и в стране все чаще звучат призывы о смене поколений в руководстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байдена и Трампа считают слишком старыми для избрания на пост Президента-1

Несмотря на свой почтенный возраст и серьезные проблемы со здоровьем, многие американские политики даже не задумываются об уходе на пенсию. В преддверии же предстоящих президентских выборов дебаты о возрастных ограничениях разгораются все сильнее. Так, республиканцы выступают за проведение тестов на умственные способности для кандидатов старше 75. Необходимость этого поддерживают и простые американцы. Результаты опросов показывают, что и Байдена и Трампа они считают слишком старыми для дальнейшего пребывания на посту.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Греции лесные пожары вышли из-под контроля
05 сентября 2023 06:35

В Греции лесные пожары вышли из-под контроля

​Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным в России в сентябре
05 сентября 2023 06:31

​Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным в России в сентябре

США ослабили санкции в отношении Китая
05 сентября 2023 06:22

США ослабили санкции в отношении Китая