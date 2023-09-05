Истребитель Су-34 РФ в зоне СВО впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне специальной военной операции. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Сообщается, что экипаж, выполнивший задачу, представлен к государственным наградам. Российский «Кинжал» – это комплекс новейшего поколения с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. В роли их носителя выступает специально оборудованный для этих задач перехватчик МиГ-31К. Скорость «Кинжала» в десять раз превышает скорость звука, а дальность – свыше 2 тысяч км.

Ракета способна маневрировать на всех участках траектории, что позволяет с легкостью обходить все системы противовоздушной и противоракетной обороны.