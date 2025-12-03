Гигин объяснил суть противостояния между нашей цивилизацией и неолиберальной

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

В чем суть противостояния нашей цивилизации неолиберальной? У них лидер политический не лидер, а наемный менеджер. Тот, кто исполняет волю этих олигархов. Транснациональные корпорации хотели вытравить личность из политики. «Народ? Ну неважно, что ты как решишь. Вы там решили, мы здесь перерешили. «Вы проголосовали за одних, мы коалицию создали из других». Не должно быть личности, не должно быть Де Голля, не должно быть Сталина, не должно быть никого. Это должны быть такие серые Макроны, Шольцы, которых легко сменить. «Институты, а людей не должно быть». Неважно. Кто сейчас президент, неважно, кто премьер-министр. Это всего лишь приходящие менеджеры. Сегодня наняли одних, завтра наняли других. А Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган, Трамп – неважно, какой они придерживаются идеологии, но они ломают вот эту вот соросовскую машину, неолиберальную, которая должна была положить конец истории. А конец истории – последний человек, которого нужно было вытравить человека из политики. А не получается и не получится.

Читайте также:

«Запомнилась искренность» – Каролина Шацкая про общение с министром

Бенедисюк об отношении к Лукашенко в Мьянме: я гордилась за нашего Президента, что его так встречают

Кривошеев: человечность, которая есть у Лукашенко, – этого не хватает в мировой политике