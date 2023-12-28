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Генсек ООН призвал подготовиться к будущим пандемиям

28 декабря 2023 14:33
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Генсек ООН заявил о необходимости подготовиться к будущим пандемиям. Антониу Гуттериш призвал извлечь уроки из прошлого опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ООН призвал подготовиться к будущим пандемиям-1

COVID-19 больше не представляет собой международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, отметил он, однако заболевание все еще циркулирует в мире. В разных странах до сих пор фиксируют негативные последствия коронавируса. В том числе экономические.

# ООН

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