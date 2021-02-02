Гендиректор ВОЗ: количество заражений коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд

Число новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральный директор ведомства назвал такие показатели обнадеживающими. Они показывают, что вирус можно контролировать, даже несмотря на новые штаммы.

На фоне улучшения эпидобстановки в Австрии решили смягчить карантинные ограничения. С условием соблюдения санитарных мер 8 февраля начнут открываться магазины, школы, музеи и зоопарки. А вот чтобы посетить салон красоты или парикмахерскую, жителям придется сдать тест на коронавирус.