Гендиректор ВОЗ: количество заражений коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд
Число новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральный директор ведомства назвал такие показатели обнадеживающими. Они показывают, что вирус можно контролировать, даже несмотря на новые штаммы.
На фоне улучшения эпидобстановки в Австрии решили смягчить карантинные ограничения. С условием соблюдения санитарных мер 8 февраля начнут открываться магазины, школы, музеи и зоопарки. А вот чтобы посетить салон красоты или парикмахерскую, жителям придется сдать тест на коронавирус.
Власти отмечают: ограничения вернутся, если эпидситуация вновь ухудшится. Третий жесткий локдаун в Австрии действует с 26 декабря. Жизнь в стране практически полностью парализована. Не работает ничего, кроме аптек, продуктовых магазинов, банков и почты. Ограничено передвижение граждан.