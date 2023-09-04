Гендер-пати в Мексике закончилось смертью

Новости Мексики. Гендер-пати в Мексике едва не закончилось трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пара организовала вечеринку, где собиралась узнать пол ребенка. Помочь в этом должен был легкомоторный самолет. Как и было задумано, он действительно пролетел над будущими родителями и просигнализировал розовым дымом.