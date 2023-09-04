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Гендер-пати в Мексике закончилось смертью

04 сентября 2023 11:11
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Новости Мексики. Гендер-пати в Мексике едва не закончилось трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендер-пати в Мексике закончилось смертью-1

Пара организовала вечеринку, где собиралась узнать пол ребенка. Помочь в этом должен был легкомоторный самолет. Как и было задумано, он действительно пролетел над будущими родителями и просигнализировал розовым дымом.

Гендер-пати в Мексике закончилось смертью-4

Пока влюбленные и зрители радовались скорому появлению на свет девочки, самолет просто развалился на части и рухнул на землю. Пилота госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице он скончался.

# Несчастный случай # Новости Мексики # Фотофакт

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