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Гэллоуэй: конфликт в Украине продолжится до полной победы России над Киевом

23 июля 2023 11:03
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Окончание конфликта в Украине может произойти только в случае абсолютной стратегической победы России и свержения киевского правительства. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин не остановит военную операцию до тех пор, пока страна не достигнет всех ее целей. Гэллоуэй отмечает, что Россия не допустит удержания власти фашистским киевским режимом, так как это приведет лишь к новым вооруженным столкновениям и терактам, что сделает невозможными мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Основная цель – достижение стратегической победы и смена режима в Киеве. По сообщению Financial Times, на форуме по безопасности в Аспене главы западных государств выразили свои сомнения в победе украинских Вооруженных сил на поле боя.

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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