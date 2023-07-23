Прямой эфир

ВСУ начали использовать новые термобарические мины, делая их из боеприпасов РПГ СССР

23 июля 2023 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинские войска в районе Кинбурнской косы (Херсонская область) применяют новые мины на базе термобарических боеприпасов, сообщил сапер РФ с позывным Рахматулла, передает РИА Новости.

Они переделывают стандартные боеприпасы, добавляя к ним усовершенствованную систему сброса и особый наконечник для фиксации в грунте. Дополнительно устанавливается оборудование, чувствительное к движению машин или человека. При срабатывании такой боеприпас поражает цель.

Данные взрывные устройства изготовлены на базе термобарических боеприпасов от советского гранатомета РПГ-7. Термобарические снаряды работают за счет распыления горючего вещества в аэрозоль и последующего подрыва образовавшегося газового облака.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит вооружений для контрнаступления ВСУ
23 июля 2023 09:49

WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит вооружений для контрнаступления ВСУ

ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились теракты с помощью безэкипажных катеров
23 июля 2023 09:36

ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились теракты с помощью безэкипажных катеров

В Европе ожидают собрать на 60% меньше зерновых, организация фермеров бьёт тревогу
23 июля 2023 08:43

В Европе ожидают собрать на 60% меньше зерновых, организация фермеров бьёт тревогу