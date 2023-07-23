WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит вооружений для контрнаступления ВСУ

Запад знал, что Киеву не хватит оружия для успешного контрнаступления, и рассчитывал на мужество и находчивость украинцев, чтобы восполнить этот недостаток. Однако, как пишет Wall Street Journal, эти ожидания не оправдались, сообщает РИА Новости.

В последних числах июня в Пентагоне заявили, что осознают серьезность поставленной перед Украиной задачи по контрнаступлению, но полагают, что необходимое вооружение у Киева есть. Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы с поставками украинским военным дефицитного вооружения остаются нерешенными.

The Wall Street Journal пишет, что украинское контрнаступление может забуксовать, стоить жизни многим людям и потерями военной техники, так и не принеся значительных результатов. Европа также не в силах полностью предоставить Киеву необходимое оружие. Европейские дипломаты выражают сомнение в целесообразности оказания помощи Украине со стороны США, поскольку сами Соединенные Штаты сконцентрированы на грядущих президентских выборах.

Контрнаступление украинских войск началось 4 июня на Южнодонецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Киев привлек обученные НАТО бригады, оснащенные западной техникой, в том числе знаменитыми танками Lеopard.