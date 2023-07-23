ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились теракты с помощью безэкипажных катеров

В ночь на 23 июля Вооруженные Силы РФ нанесли ракетный удар по объектам, имеющим отношение к изготовлению и подготовке беспилотных катеров в районе Одессы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что был нанесен групповой удар с применением дальнобойного высокоточного оружия, которое базируется как на море, так и в воздухе. Объекты были выбраны с точки зрения возможных террористических атак на Российскую Федерацию с использованием беспилотных катеров. Кроме этого, атаке были подвергнуты их производственные площадки в окрестностях Одессы. Как уточнили представители ведомства, на данных объектах были обнаружены зарубежные наемники. Все запланированные цели были успешно уничтожены. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал удары самыми крупными с начала спецоперации.

Эти атаки явились акцией ответного удара со стороны России в связи с терактом, совершенным киевским режимом на Крымском мосту 17 июля. В ходе этой атаки двух надводных беспилотников погибла супружеская пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь была госпитализирована с ранениями. На мосту также поврежден участок автодороги в сторону Керчи. Двустороннее движение на этом участке планируется восстановить в сентябре.