Французы снова пытаются противостоять пенсионной реформе

Новости Франции. Французы не оставляют попыток противостоять пенсионной реформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя власти на шествия активистов не реагирует, сами протестующие другого способа быть услышанными не видят. Ведь опыт решения вопроса путем переговоров был неудачным.

После провала жители вновь вернулись к демонстрациям. Накануне оружием активистов стали кастрюли и сковородки. Это уже сложившаяся традиция в Пятой республике: проводить шумные марши с кухонными принадлежностями. Так протестующие намекают на бедность, к которой, по мнению демонстрантов, ведет политика Макрона. Правоохранители, правда, использовали привычные способы для борьбы с активистами. До водометов на этот раз не дошло: обошлись перцовыми баллончиками.