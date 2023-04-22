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Французы снова пытаются противостоять пенсионной реформе

22 апреля 2023 20:12
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Новости Франции. Французы не оставляют попыток противостоять пенсионной реформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя власти на шествия активистов не реагирует, сами протестующие другого способа быть услышанными не видят. Ведь опыт решения вопроса путем переговоров был неудачным.

Французы снова пытаются противостоять пенсионной реформе-1

После провала жители вновь вернулись к демонстрациям. Накануне оружием активистов стали кастрюли и сковородки. Это уже сложившаяся традиция в Пятой республике: проводить шумные марши с кухонными принадлежностями. Так протестующие намекают на бедность, к которой, по мнению демонстрантов, ведет политика Макрона. Правоохранители, правда, использовали привычные способы для борьбы с активистами. До водометов на этот раз не дошло: обошлись перцовыми баллончиками.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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