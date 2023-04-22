Прямой эфир

В Италии собирают подписи против отправки оружия Киеву

22 апреля 2023 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Против украинского конфликта и участия в нем своей страны выступают жители Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там хотят добиться референдума против отправки оружия Киеву.

В Италии собирают подписи против отправки оружия Киеву-1

Сбор подписей для его проведения уже начался. Он проходит как в онлайн-формате, так и на агитационных точках в разных городах Италии. К мероприятиям присоединились общественные и культурные деятели страны. Ожидается, что возглавит движение за мир бывшая мэр Рима Вирджиния Раджи. Тогда проведение референдума поддержат еще больше ассоциаций и общественно-политических организаций.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии растёт популярность уценённых продуктов
22 апреля 2023 20:03

В Британии растёт популярность уценённых продуктов

Украина призвала Запад пересечь красные линии в поставках вооружения
22 апреля 2023 17:54

Украина призвала Запад пересечь красные линии в поставках вооружения

В Москве +17°С, в Париже +12°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 апреля
22 апреля 2023 16:16

В Москве +17°С, в Париже +12°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 апреля