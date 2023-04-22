В Италии собирают подписи против отправки оружия Киеву

Против украинского конфликта и участия в нем своей страны выступают жители Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там хотят добиться референдума против отправки оружия Киеву.

Сбор подписей для его проведения уже начался. Он проходит как в онлайн-формате, так и на агитационных точках в разных городах Италии. К мероприятиям присоединились общественные и культурные деятели страны. Ожидается, что возглавит движение за мир бывшая мэр Рима Вирджиния Раджи. Тогда проведение референдума поддержат еще больше ассоциаций и общественно-политических организаций.