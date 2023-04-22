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В Молдове обанкротился крупнейший авиаперевозчик. Рейсы отменены по 25 апреля

22 апреля 2023 20:09
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Новости Молдовы. Крупнейшая государственная авиакомпания Молдовы отменила все рейсы, запланированные с 21 по 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стали финансовые трудности перевозчика.

В Молдове обанкротился крупнейший авиаперевозчик. Рейсы отменены по 25 апреля-1

В руководстве отметили, что все попытки удержать компанию на плаву оказались тщетны. Авиаперевозчик – банкрот. Теперь пассажирам, которые собирались в Лондон, Прагу, Париж, Стамбул и Тбилиси, придется искать другие способы передвижения. Деньги за купленные билеты в компании пообещали вернуть. Сложившую ситуацию называют беспрецедентной в области гражданской авиации. В попытке спасти компанию и сохранить рабочие места сотрудники Air Moldova подписали петицию, адресованную президенту с просьбой вмешаться в ситуацию.

# Авиасообщение # Новости Молдовы # Фотофакт

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