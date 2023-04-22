В Конгрессе против многомиллиардных траншей Байдена Украине

В американском Конгрессе не утихают споры по поводу военной помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз против многомиллиардных траншей высказался республиканец Энди Оглс.

Он обвинил Джо Байдена во втягивание страны в конфликт и легкомысленности. Ведь каким будет будущее американцев, теперь неясно. Но пока на снабжение Киева тратятся рекордные суммы, Вашингтону приходится урезать собственный бюджет. И, к сожалению, сегодня качели Штатов объективно склоняются не в сторону собственного народа. Напомним, накануне свои претензии республиканцы обозначили в письменном виде. Политики направили Байдену письмо с призывами прекратить помощь Украине в действующем формате. Как отметили авторы, снабжение Киева оружием лишь обостряет риски прямого столкновения с Россией.