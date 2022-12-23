Новости Франции. Французы начали массово скупать газовые горелки и фонари. Дело тут совсем не в отдыхе на природе. Люди решили запастись альтернативными источниками энергии перед угрозой возможных отключений света этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, продажи фонарей и походных горелок в декабре выросли в 10 раз. Вероятность отключений света также подстегнула продажи электрических генераторов. Причем, как сообщают менеджеры местных магазинов, большая часть товаров уже продана крупным розничным сетям, домам престарелых, медицинским клиникам и госучреждениям.

Отметим, недавнее резкое похолодание усилило нагрузку на энергосистему страны, которая и так страдала из-за рекордного количества отключений атомных реакторов и перебоев с поставками российского газа.