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Жители Литвы планируют меньше тратить на рождественское застолье – социсследование

23 декабря 2022 14:12
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Новости Литвы. Жители Литвы сократили праздничные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показало исследование, проведенное одним из банков страны, 4 из 10 литовцев накроют рождественский стол гораздо скромнее, чем раньше.  

Жители Литвы планируют меньше тратить на рождественское застолье – социсследование-1

Около 40 % респондентов сказали, что готовы потратить на покупку продуктов столько же, сколько и в 2021 году, при этом понимают, что на эти же деньги могут купить гораздо меньше, чем раньше. Учитывая, что цены на еду выросли в Литве более чем на 30 %, более четверти опрошенных сказали, что готовы разделить расходы с родственниками, хотя ранее этого никогда не делали.  

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# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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