Жители Литвы планируют меньше тратить на рождественское застолье – социсследование

Новости Литвы. Жители Литвы сократили праздничные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показало исследование, проведенное одним из банков страны, 4 из 10 литовцев накроют рождественский стол гораздо скромнее, чем раньше.

Около 40 % респондентов сказали, что готовы потратить на покупку продуктов столько же, сколько и в 2021 году, при этом понимают, что на эти же деньги могут купить гораздо меньше, чем раньше. Учитывая, что цены на еду выросли в Литве более чем на 30 %, более четверти опрошенных сказали, что готовы разделить расходы с родственниками, хотя ранее этого никогда не делали.