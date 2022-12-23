Америку накрыл снежный шторм: в стране сотни аварий, 2000 авиарейсов отменены

Новости США. Сильнейший снежный шторм обрушился на США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В метеорологической службе уже заявили, что такое случается раз в четверть века. На скользких и заснеженных дорогах сотни аварий. В американских аэропортах задержаны более 6 000 рейсов, а еще 2 000 – отменены.
Кроме того, страну накрывают аномальные морозы с ветром, скорость которого достигает 80 километров в час. В некоторых районах за день температура опустилась до минус 20 градусов. На западе США синоптики ожидают 30-сантиметровые сугробы. Чрезвычайные службы предупреждают американцев об опасности передвижений и призывают не пользоваться автомобилем.
Подписывайтесь на нас в Telegram!