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Америку накрыл снежный шторм: в стране сотни аварий, 2000 авиарейсов отменены

23 декабря 2022 14:13
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Новости США. Сильнейший снежный шторм обрушился на США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В метеорологической службе уже заявили, что такое случается раз в четверть века. На скользких и заснеженных дорогах сотни аварий. В американских аэропортах задержаны более 6 000 рейсов, а еще 2 000 – отменены.  

Америку накрыл снежный шторм: в стране сотни аварий, 2000 авиарейсов отменены-1

Кроме того, страну накрывают аномальные морозы с ветром, скорость которого достигает 80 километров в час. В некоторых районах за день температура опустилась до минус 20 градусов. На западе США синоптики ожидают 30-сантиметровые сугробы. Чрезвычайные службы предупреждают американцев об опасности передвижений и призывают не пользоваться автомобилем.  

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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