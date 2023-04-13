Французские демонстранты взяли штурмом штаб-квартиру «Луи Виттон»

Новости Франции. Протесты во Франции превратились в настоящий марафон, где главный приз – отставка Макрона и отмена пенсионной реформы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы достучаться до властей, демонстранты готовы на многое. В Париже люди громят остановки, бьют окна заведений и поджигают автомобили. Досталось даже миру моды. Протестующие французы взяли штурмом штаб-квартиру «Луи Виттон». Демонстрации повлияли и на работу транспорта.

В результате забастовки железнодорожников были задержаны или отменены сотни поездов. Их также поддержали сотрудники крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, учителя и мусорщики.