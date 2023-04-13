Поляки не согласны с миграционной политикой страны

Новости Польши. Агрессивная политика официальной Варшавы все больше беспокоит и простых поляков. В стране прошли протесты против жестокости властей в отношении беженцев на границе. Акция состоялась перед зданием Минюста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди не согласны с миграционной политикой страны. Поскольку на протяжении нескольких лет польские власти затрудняют доступ беженцев к процедурам защиты, игнорируют международное право и лишают людей свободы без проведения каких-либо разбирательств. А заграждение, построенное на границе с Беларусью, приводит к травмам, переломам и глубоким ранам не только беженцев, но и животных.