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Польша ставит под угрозу всю систему безопасности в Европе. Варшава заказала у США 250 танков

13 апреля 2023 17:42
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Польша ставит под угрозу всю систему европейской безопасности. Власти страны в угоду своим амбициям сознательно идут на обострение военно-политической обстановки в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, помимо желания разместить американское ядерное оружие, Варшава намерена наладить производство снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.

Польша ставит под угрозу всю систему безопасности в Европе. Варшава заказала у США 250 танков-1

По его словам, эти суперсовременные боеприпасы будут предназначаться для американских танков «Абрамс». 14 боевых машин прибудут в Польшу не позднее июня. А в общей сложности Варшава заказала у США 250 таких танков.

Ранее о боеприпасах с обедненным ураном заговорили и в Великобритании. Королевство пообещало передать их киевскому режиму. Даже несмотря на то, что такое оружие считается опасным из-за радиационной пыли, которая неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей и создаст опасность как для людей, так и для окружающей среды.

# Международная политика # Фотофакт

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