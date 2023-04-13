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Экс-офицер разведки США Риттер: НАТО не позволит Зеленскому начать третью мировую

13 апреля 2023 16:36
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Ситуация с войной в Украине продолжает накаляться. Зеленский пытается как можно дольше затягивать конфликт в надежде на то, что братья-американцы вдруг помогут. Но здесь поговорка, что друг познается в беде, вообще не сработала.

Двенадцатого апреля вышло интервью с бывшим офицером морской пехоты США Скоттом Риттером на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Экс-офицер разведки США Риттер: НАТО не позволит Зеленскому начать третью мировую-1

Фото: pixabay.com

Бывший военный рассказал, что если Вашингтон вмешается в украинский конфликт, то это может привести к новой масштабной войне, ведь здесь прямым соперником будет Россия. Но в случае, если Америка все же откажется помочь Вооруженным силам Украины, то спецоперация может закончиться уже летом, причем не в пользу их союзника.

Как бы там ни было, но победа страны-марионетки уже не так волнует Запад. Так что Скотт явно обозначил позицию США, которые не намерены вступать в активную фазу войны.

# Международная политика # Фотофакт

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