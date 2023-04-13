Экс-офицер разведки США Риттер: НАТО не позволит Зеленскому начать третью мировую

Ситуация с войной в Украине продолжает накаляться. Зеленский пытается как можно дольше затягивать конфликт в надежде на то, что братья-американцы вдруг помогут. Но здесь поговорка, что друг познается в беде, вообще не сработала.

Бывший военный рассказал, что если Вашингтон вмешается в украинский конфликт, то это может привести к новой масштабной войне, ведь здесь прямым соперником будет Россия. Но в случае, если Америка все же откажется помочь Вооруженным силам Украины, то спецоперация может закончиться уже летом, причем не в пользу их союзника.

Как бы там ни было, но победа страны-марионетки уже не так волнует Запад. Так что Скотт явно обозначил позицию США, которые не намерены вступать в активную фазу войны.