Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета

Подчеркивается, что правительство вынуждено пойти на сокращение расходов, чтобы сдержать недостаток в бюджете, который может достичь 6 % от ВВП в 2024 году. Франция не единственная страна, которая столкнулась с такой проблемой. Аналогичные трудности испытывает и Германия, которая начинает искать любые пути для урегулирования конфликта в Украине.