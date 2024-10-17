На фоне постоянного наращивания военной мощи европейские политики решили поставить собственные интересы превыше киевских. Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне постоянного наращивания военной мощи европейские политики решили поставить собственные интересы превыше киевских. Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подчеркивается, что правительство вынуждено пойти на сокращение расходов, чтобы сдержать недостаток в бюджете, который может достичь 6 % от ВВП в 2024 году. Франция не единственная страна, которая столкнулась с такой проблемой. Аналогичные трудности испытывает и Германия, которая начинает искать любые пути для урегулирования конфликта в Украине.