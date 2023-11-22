Прямой эфир

Fox News: Зеленский готов обсудить мирный план Трампом

22 ноября 2023 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложения относительно мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Однако в своем интервью для канала Зеленский также отметил, что если мирный план подразумевает признание Донбасса и Крыма российскими, то этот вариант не рассматривается Украиной.

Ранее Трамп заявил, что если он одержит победу на выборах президента США в 2024 году, то он готов урегулировать конфликт в Украине за сутки.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Польша увеличила численность армии на 6 тысяч за последний месяц
22 ноября 2023 11:57

Польша увеличила численность армии на 6 тысяч за последний месяц

В Испании может начаться самая крупная забастовка железнодорожников в истории страны
22 ноября 2023 11:52

В Испании может начаться самая крупная забастовка железнодорожников в истории страны

Водитель заснул за рулём – в Мексике в ДТП погибли 12 человек
22 ноября 2023 11:49

Водитель заснул за рулём – в Мексике в ДТП погибли 12 человек