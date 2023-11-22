Fox News: Зеленский готов обсудить мирный план Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложения относительно мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Однако в своем интервью для канала Зеленский также отметил, что если мирный план подразумевает признание Донбасса и Крыма российскими, то этот вариант не рассматривается Украиной.

Ранее Трамп заявил, что если он одержит победу на выборах президента США в 2024 году, то он готов урегулировать конфликт в Украине за сутки.