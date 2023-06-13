Forsa: Канцлеру ФРГ Шольцу доверяют только 40 процентов немцев

Жители Германии все меньше доверяют канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом говорят результаты исследования Forsa для телеканалов НТВ и RTL, пишет РИА Новости.

Борис Писториус – наиболее популярный политик в Германии, пользующийся симпатией среди населения. С начала апреля уровень доверия к нему повысился на 3 процентных пункта и достиг 59%. В то же время канцлер Олаф Шольц в рейтинге с 40% доверия находится на седьмом месте, опустившись на 2 процентных пункта.

В лидирующую тройку также попали Даниэль Гюнтер и Хендрик Вюст из партии Христианско-демократический союз с 45% доверия. Уровень доверия к министру экономики ФРГ Германии Роберту Хабеку упал на 6 процентных пунктов до 34% из-за скандала с непотизмом его подчиненного.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла восьмое место с 38%. Опрос, в котором приняли участие 1 507 человек, проводился с 7 по 9 июня.