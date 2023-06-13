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Полковник США Дэвис заявил, что помощь Запада Украине усиливает Россию

13 июня 2023 12:40
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Западные страны, пытаясь ослабить Россию путем обострения и продолжения украинского конфликта, на самом деле провоцируют развитие российской оборонной промышленности. Об этом заявил полковник США в отставке Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости. 

Дэвис констатировал, что попытки снабдить Украину тем количеством оружия, которого хватило бы для продолжения боевых действий, не дали результата. Россия же, напротив, крепнет, накапливает опыт боевых действий и интенсивно наращивает свою промышленность, производя все больше дронов и проводя все более масштабные испытания. 

Дэвис особо подчеркнул, что в интересах Запада как можно скорее покончить с этой ситуацией, чтобы постараться замедлить рост российской оборонной мощи. Белый дом, по сообщениям американских чиновников, собирается утвердить поставку танковых боеприпасов с обедненным ураном для Abrams в Украину, следуя примеру Великобритании.

# Международная политика

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