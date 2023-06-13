Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал города, которые освободит РФ после провала ВСУ

Российская Федерация освободит Одессу и Харьков после того, как ВС Украины потерпят полное поражение. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Весенняя, а сейчас и летняя контрнаступательная операция ВСУ зашла в тупик, если уже не закончилась поражением, сказал полковник. По его словам, военные РФ вполне способны осуществить разрушительную атаку, освободив Одессу и Харьков. Украинская армия будет разбита под ударами российских ракет и другой артиллерии.

У Российской Федерации есть варианты, отметил Макгрегор. И Москва может начать атаку против Украины. Ранее бывший советник Пентагона высказывался о западной военной помощи, отметив, что и техника НАТО не помогает Украине показать хоть какие-либо успехи на боле боя.