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Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал города, которые освободит РФ после провала ВСУ

13 июня 2023 13:51
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Российская Федерация освободит Одессу и Харьков после того, как ВС Украины потерпят полное поражение. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости. 

Весенняя, а сейчас и летняя контрнаступательная операция ВСУ зашла в тупик, если уже не закончилась поражением, сказал полковник. По его словам, военные РФ вполне способны осуществить разрушительную атаку, освободив Одессу и Харьков. Украинская армия будет разбита под ударами российских ракет и другой артиллерии. 

У Российской Федерации есть варианты, отметил Макгрегор. И Москва может начать атаку против Украины. Ранее бывший советник Пентагона высказывался о западной  военной помощи, отметив, что и техника НАТО не помогает Украине показать хоть какие-либо успехи на боле боя.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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