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Финляндия в НАТО. Что говорят в Кремле?

04 апреля 2023 11:32
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Согласно заявлению пресс-секретаря Путина Пескова, присоединение новых государств к НАТО заставляет Россию предпринимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности как на тактическом, так и на стратегическом уровнях, пишет РИА Новости.

Финляндия в НАТО. Что говорят в Кремле?-1

Фото: pixabay

По его словам, присоединение новых государств к НАТО представляет собой нарушение безопасности РФ и ее национальных интересов. При этом он подчеркнул, что такие заявления уже неоднократно звучали в Москве.

Тем не менее Песков отметил, что ситуация Финляндии в контексте ее присоединения к НАТО является существенно отличающейся от проблемы с Украиной. Он пояснил, что это связано с тем, что Украина никогда не была страной антироссийский настроений.

Финляндия вступила в Альянс 4 апреля.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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