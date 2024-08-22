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Финляндия разместит солдат у границы с Россией

22 августа 2024 12:20
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Неудивительно, что вопросам обороны уделяется столь пристальное внимание. С учетом того что происходит на внешнем контуре Союзного государства, нужно быть готовыми к любым провокациям и угрозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия разместит солдат у границы с Россией-2

НАТО вновь накаляет обстановку в приграничном регионе России. Стало известно о планах Финляндии разместить там порядка 5 тысяч солдат. Такая информация появилась в зарубежных СМИ.

Как стало известно, военнослужащие расположатся в городе Миккели. К охране границе присоединятся шведские и норвежские бойцы. Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года. С тех пор она смогла доказать свою верность принципам Альянса. Сейчас страна ведет переговоры с партнерами по блоку о размещении войск альянса на ее территории. Власти хотят, чтобы НАТО выделило солдат, которые могли бы обеспечить безопасность Финляндии в кризисных ситуациях.

# НАТО

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