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Финляндия откроет завод по производству дронов для Украины

28 ноября 2024 13:26
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Финская компания Summa Defense вместе с партнерами из Украины в 2025 году откроет завод по выпуску беспилотников в Финляндии. Об этом пишет РИА Новости.

Цель – увеличить выпуск беспилотников для нужд конфликта в Украине и внедрить их индустриальное производство в Европе. 
Кроме того, компания создаст дочернее подразделение Summa Drones, где будут выпускаться беспилотные наземные аппараты и наземные транспортные средства.

Россия считает поставки оружия в Украину помехой для урегулирования конфликта и привлечения стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поставка оружия в Украину является законной целью для России. По его мнению, США и НАТО участвуют в конфликте путем поставок оружия и обучения. 

В Кремле полагают, что поставки вооружений в Украину с Запада не содействуют переговорам и имеют негативный эффект.

# Международная политика

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