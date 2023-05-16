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Американский генерал Хертлинг объяснил, почему ВСУ не начинают контрнаступление

16 мая 2023 06:46
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Киев не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков поражения. Об этом рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

По его словам, Украина не готова наносить контрудар. ВСУ значительно уступают по численности бойцов. Необходимы также надежные линии снабжения и маневренность. Генерал отметил, что даже хорошо подготовленным силам крайне трудно распределить и сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках. Если Украина сейчас начнет наступление, то назад пути не будет, а в таком случае риски потерпеть поражение для ВСУ крайне велики. Даже для самых элитных подразделений армии Америки контрудар в таких условиях стал бы серьезным вызовом, сказал Хертлинг. Ранее он заявлял, что если Украина пойдет в атаку, то армия потеряет слишком много людей. 

# Международная политика

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