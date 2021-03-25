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Европа перед пасхальными праздниками ужесточает карантин

25 марта 2021 09:23
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В преддверии пасхальных праздников эпидобстановка в мире вызывает серьезные опасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Австрии с 1 по 6 апреля вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать в трех регионах страны, в том числе в Вене.

Европа перед пасхальными праздниками ужесточает карантин-1

Закроются все торговые центры и предприятия сферы услуг. На улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты. С 7 апреля вводят также ограничения на посещение непродовольственных магазинов. Чтобы сходить за покупками, жителям необходимо получить отрицательный тест на COVID-19. Ситуацию с заболеваемостью в Австрии осложняет распространение британского штамма вируса.

Европа перед пасхальными праздниками ужесточает карантин-4

Очередной локдаун вводят в Бельгии. С 27 числа и в течение четырех недель будут закрыты все учебные заведения. За исключением продовольственных магазинов, в торговые точки можно попасть лишь по предварительной записи.

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# Коронавирус # Фотофакт

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