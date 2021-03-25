Европа перед пасхальными праздниками ужесточает карантин

В преддверии пасхальных праздников эпидобстановка в мире вызывает серьезные опасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Австрии с 1 по 6 апреля вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать в трех регионах страны, в том числе в Вене.

Закроются все торговые центры и предприятия сферы услуг. На улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты. С 7 апреля вводят также ограничения на посещение непродовольственных магазинов. Чтобы сходить за покупками, жителям необходимо получить отрицательный тест на COVID-19. Ситуацию с заболеваемостью в Австрии осложняет распространение британского штамма вируса.