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Толпу разгоняли верхом на лошадях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями

24 марта 2021 12:17
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Новости Великобритании. Британцы выступают против законопроекта, который расширяет полномочия полиции на массовых демонстрациях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Толпу разгоняли верхом на лошадях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями-1

В отношении митингующих правоохранители, не церемонясь, применяли силу. Толпу разгоняли верхом на лошадях и при помощи собак. Задержаны 14 человек.  

Толпу разгоняли верхом на лошадях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями-4

Митинги в городе не утихают с минувшей недели. Самая ожесточенная акция состоялась в выходные. Протестующие подожгли фургоны правоохранителей и забросали их петардами. Пострадали более 20 сотрудников.  

Толпу разгоняли верхом на лошадях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями-7

В случае принятия скандального законопроекта стражи порядка среди прочего смогут устанавливать временные рамки акций, а также пределы шума, который создают протестующие.  

Толпу разгоняли верхом на лошадях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями-10

По сути, любое мирное собрание могут посчитать правонарушением.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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