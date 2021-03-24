Толпу разгоняли верхом на лошадях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями

Новости Великобритании. Британцы выступают против законопроекта, который расширяет полномочия полиции на массовых демонстрациях. Очередная акция протеста в Бристоле завершилась столкновениями и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении митингующих правоохранители, не церемонясь, применяли силу. Толпу разгоняли верхом на лошадях и при помощи собак. Задержаны 14 человек.

Митинги в городе не утихают с минувшей недели. Самая ожесточенная акция состоялась в выходные. Протестующие подожгли фургоны правоохранителей и забросали их петардами. Пострадали более 20 сотрудников.

В случае принятия скандального законопроекта стражи порядка среди прочего смогут устанавливать временные рамки акций, а также пределы шума, который создают протестующие.