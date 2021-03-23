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Карантин не помеха. Посмотрите, как ярко жители Индии проводят фестиваль красок Холи

23 марта 2021 15:41
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель новых случаев заражения увеличивается пятую неделю подряд.

Карантин не помеха. Посмотрите, как ярко жители Индии проводят фестиваль красок Холи -1

В то время, как многие страны ужесточают карантинные ограничения, в Индии традиции берут свое. Несмотря на практически ежедневные антирекорды по числу инфицированных, пренебрегая масочным режимом и правилом социального дистанцирования, тысячи жителей с размахом отметили приход весны.

Карантин не помеха. Посмотрите, как ярко жители Индии проводят фестиваль красок Холи -4

Знаменитый фестиваль красок Холи традиционно объединил людей всех сословий и возрастов. В городе Матхура гулянья продлятся еще около 10 дней.

# Коронавирус # Фотофакт

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