В Армении отменили военное положение. Решение принято парламентом страны по итогам голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами заседания выступили оппозиционные фракции.

Военное положение действовало с 27 сентября 2020 года и было введено из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Отмена режима позволит не только провести внеочередные парламентские выборы, но и начать в случае необходимости процедуру импичмента в отношении премьер-министра республики.

Обстановка в Армении напряженная с момента подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Недовольные решением Пашиняна устроили массовые протесты.