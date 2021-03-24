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В Армении отменили военное положение

24 марта 2021 12:42
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В Армении отменили военное положение. Решение принято парламентом страны по итогам голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами заседания выступили оппозиционные фракции.  

В Армении отменили военное положение-1

Военное положение действовало с 27 сентября 2020 года и было введено из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Отмена режима позволит не только провести внеочередные парламентские выборы, но и начать в случае необходимости процедуру импичмента в отношении премьер-министра республики.  

Обстановка в Армении напряженная с момента подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Недовольные решением Пашиняна устроили массовые протесты.  

В Армении отменили военное положение-4

Новый виток политического кризиса начался, когда к требованию об отставке правительства присоединился Генштаб Вооруженных Сил. С тех пор улицы республики во власти толпы. Лучшим выходом из сложившейся ситуации премьер считает досрочные парламентские выборы. Они должны состояться 20 июня.  

# Международная политика # Никол Пашинян # Фотофакт

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