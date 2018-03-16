«Это одна из самых живых избирательных президентских кампаний». Как Россия готовится к важному политическому событию

Новости России. В России президентские выборы выходят на финишную прямую. Уже 17 марта – «день тишины», ну а 16 марта стали известны последние данные по досрочному голосованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбирком назвал цифру 0,14 % избирателей от общего количества граждан, обладающих избирательным правом. Это чуть более 153 тысяч россиян. Озвученные данные сейчас активно обсуждает экспертное сообщество, в том числе за рубежом. На фоне политических скандалов с участием России тема предстоящего воскресного голосования – одна из самых горячих.



Игорь Позняк, СТВ:

Эта избирательная кампания проходит на фоне беспрецедентного количества международных скандалов. США расширили список санкций против России. А Лондон и Москва буквально разругались на Совбезе ООН по поводу нашумевшего дела с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Великобритания замораживает все контакты с Россией, а в Москве в экстренном порядке готовят ответные меры.



Евгений Тарло, доктор юридических наук (Россия):

Жуткие события в Англии, когда из трагедии делается международно-политическая клоунада. Россия участница, как и Великобритания, международной Конвенции о запрещении химического оружия. Там прописаны процедуры, каким образом должны исследоваться любые факты применения химического оружия. Великобритания не хочет соблюдать эту Конвенцию, несмотря на готовность России.



Все эти события, конечно, далеки от большинства рядовых россиян. Татьяна Михайловна из их числа. В прошлом – экономист, а сегодня она бабушка и 18 марта тоже придет отдать свой голос. За что?



За мир. За наше счастье. За экономику. Хочу, чтобы наш президент заботился о нас.

Итак, из кого выбирают россияне? На финишной прямой 8 кандидатов. Сторонник интеграции Бабурин – тот самый, который отказался ратифицировать «Беловежские соглашения»; директор совхоза Грудинин, у него там «социальный рай»; ярый коммунист Сурайкин; лидер «Яблока» Явлинский; эпатажный Жириновский – для него это уже 7-я попытка; его, мягко говоря, оппонент Собчак – единственная дама в этой компании; бизнесмен Титов и действующий президент – единственный самовыдвиженец Путин.

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Есть один очевидный фаворит данной избирательной гонки. С другой стороны, если обратить внимание на предвыборные дебаты, дискуссию в обществе и среди политиков, то можно сказать, что это одна из самых живых избирательных президентских кампаний. Понятно, что сейчас и российская экономика находится в переломном моменте, и международная обстановка довольна сложная, напряженная. Все это добавляет остроты.



Проголосовать 18 марта смогут не только 109 миллионов совершеннолетних граждан, но и россияне, которые живут, работают или учатся за границей. Избирательные участки в воскресенье откроются в 145 странах мира, в том числе и в 13 городах Беларуси.