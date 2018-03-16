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Спортсмен из Польши уже в 4-й раз выиграл забег по Эйфелевой башне

16 марта 2018 14:32
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Новости Франции. Забег по вертикали: четвёртые в истории соревнования прошли во французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсмен из Польши уже в 4-й раз выиграл забег по Эйфелевой башне-1

Спортсмен из Польши уже в 4-й раз выиграл забег по Эйфелевой башне-3

Участники из 129 стран пробовали покорить Эйфелеву башню. Им нужно было преодолеть почти 1670 ступеней, в высоту это – 324 метра. Быстрее всех с задачей справился спортсмен из Польши. Обогнать его, за все 4 года, ещё никому не удавалось. Среди женщин победительницей стала австралийка. По словам бегунов, основными трудностями стали скользкие ступени и слишком уж притягательный вид на вечерний Париж.

Спортсмен из Польши уже в 4-й раз выиграл забег по Эйфелевой башне-6

# Фотофакт # Необычное

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