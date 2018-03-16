Спортсмен из Польши уже в 4-й раз выиграл забег по Эйфелевой башне

Участники из 129 стран пробовали покорить Эйфелеву башню. Им нужно было преодолеть почти 1670 ступеней, в высоту это – 324 метра. Быстрее всех с задачей справился спортсмен из Польши. Обогнать его, за все 4 года, ещё никому не удавалось. Среди женщин победительницей стала австралийка. По словам бегунов, основными трудностями стали скользкие ступени и слишком уж притягательный вид на вечерний Париж.