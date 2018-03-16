Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП

Новости Грузии. На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария. Сбой на канатной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По непонятным причинам система начала работать в обратном направлении. В результате чего, кресла с посетителями стали съезжать вниз и сталкиваться.

Пострадали 8 человек. Это туристы из России, Украины и Швеции. Среди них беременная женщина. Все травмированные доставлены в больницу. В настоящее время канатная дорога отключена от электричества. На месте работают спасатели. С гор людей спускают по верёвкам. По факту происшествия ведется следствие.