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Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП

16 марта 2018 13:55
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Новости Грузии. На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария. Сбой на канатной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП-1

По непонятным причинам система начала работать в обратном направлении. В результате чего, кресла с посетителями стали съезжать вниз и сталкиваться.

Людей выбросило со своих мест. В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога

Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП-4

Пострадали 8 человек. Это туристы из России, Украины и Швеции. Среди них беременная женщина. Все травмированные доставлены в больницу. В настоящее время канатная дорога отключена от электричества. На месте работают спасатели. С гор людей спускают по верёвкам. По факту происшествия ведется следствие.

Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП-7

Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП-9

Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП-11

Среди пострадавших на курорте в Грузии была беременная женщина. Кадры с места ЧП-13

# Фотофакт # Несчастный случай

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