У подрядчиков уже были проблемы с безопасностью. Число жертв при обрушении моста в Майами растёт

Новости США. В Майами растёт число погибших в результате обрушения моста. По последним данным, жертвами ЧП стали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники экстренных служб, совместно с кинологами продолжают разбирать завалы.

Уверенности в том, что под обломками не осталось людей, у них нет. Вес конструкции, упавшей на машины достигает 950 тонн. Как выяснилось, у подрядчиков, которые принимали участие в возведении переправы, уже были проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего.