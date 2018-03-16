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У подрядчиков уже были проблемы с безопасностью. Число жертв при обрушении моста в Майами растёт

16 марта 2018 14:15
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Новости США. В Майами растёт число погибших в результате обрушения моста. По последним данным, жертвами ЧП стали 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники экстренных служб, совместно с кинологами продолжают разбирать завалы.

У подрядчиков уже были проблемы с безопасностью. Число жертв при обрушении моста в Майами растёт-1

Уверенности в том, что под обломками не осталось людей, у них нет. Вес конструкции, упавшей на машины достигает 950 тонн. Как выяснилось, у подрядчиков, которые принимали участие в возведении переправы, уже были проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего.

У подрядчиков уже были проблемы с безопасностью. Число жертв при обрушении моста в Майами растёт-4

У подрядчиков уже были проблемы с безопасностью. Число жертв при обрушении моста в Майами растёт-6

# Фотофакт # Несчастный случай

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