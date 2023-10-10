Эстония закупила у США ракетные комплексы

Новости Эстонии. Эстония начинает вооружаться. Таллин решил приобрести у США системы залпового огня «Хаймарс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. Эстония начинает вооружаться. Таллин решил приобрести у США системы залпового огня «Хаймарс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо этого, армия получит ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Правда, Пентагон согласился на сделку, так как американские Вооруженные силы хотят снять их с вооружения. Поставка должна быть осуществлена в 2025 году.