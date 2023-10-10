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Эстония закупила у США ракетные комплексы

10 октября 2023 06:17
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Новости Эстонии. Эстония начинает вооружаться. Таллин решил приобрести у США системы залпового огня «Хаймарс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония закупила у США ракетные комплексы-1

Помимо этого, армия получит ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Правда, Пентагон согласился на сделку, так как американские Вооруженные силы хотят снять их с вооружения. Поставка должна быть осуществлена в 2025 году.

# Международная политика # Новости Эстонии # Фотофакт

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