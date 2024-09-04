Эстония планирует увеличить военные расходы до 5 % ВВП. При этом затраты уже превысили 3,5 % всей экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это сейчас один из самых высоких показателей в НАТО. Чтобы достичь большего, раскошелиться придется обычным гражданам.

Ранее стало известно, что эстонские пенсионеры лишатся одной выплаты в год из-за решения властей увеличить военные расходы путем повышения налогов.