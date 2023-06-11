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ВСУ за один бой потеряли 5% от всех танков Leopard и 109 M-2

11 июня 2023 11:31
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Вооруженные силы России наносят значимые удары по западной бронированной технике, поставляемой украинскому режиму, и это может повлечь за собой тяжелые последствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказывает автор Forbes Дэвид Экс, пишет РИА Новости.

Он обращает внимание на тот факт, что первая попытка украинских войск прорваться через российскую оборону завершилась крупными неудачами. Военные потери оказались весьма значительными, а конкретно 33-я бригада и 47-я бригадная боевая группа лишились до пяти процентов своей техники, а для участия в боевых действиях украинцы получили всего 21 длинноствольный танк Leopard 2A6 и 109 М-2. 

Ранее, 10 июня, сообщалось, что ВСУ потеряли 300 военных, девять танков, 11 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и одну самоходную артиллерийскую установку Cezar французского производства.
 

# Международная политика

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