AP: Путин как никогда близок к достижению своих целей в Украине

Эксперты, опрошенные агентством Associated Press, пришли к заключению, что российский лидер Владимир Путин все ближе к достижению своих целей в Украине.

Российская армия достигает успехов на полях сражений, в то время как украинским войскам не достает живой силы и оружия из-за возможного отказа от помощи со стороны США. Хотя президент США Дональд Трамп и призывает к переговорам, у Путина мало стимула вступать в них.