AP: Путин как никогда близок к достижению своих целей в Украине

Эксперты, опрошенные агентством Associated Press, пришли к заключению, что российский лидер Владимир Путин все ближе к достижению своих целей в Украине.
Российская армия достигает успехов на полях сражений, в то время как украинским войскам не достает живой силы и оружия из-за возможного отказа от помощи со стороны США. Хотя президент США Дональд Трамп и призывает к переговорам, у Путина мало стимула вступать в них.
Несмотря на то, что Трамп известен своей убежденностью в необходимости заключать сделку, эксперты считают, что Путин не отдаст то, что он считает российской территорией, и будет продолжать подрывать западные альянсы. По мнению бывшего посла Великобритании в США сэра Кима Дарроха и бывшей пресс-секретарши НАТО Оаны Лунгеску, уступки Путину будут восприняты как признак американской слабости.
9 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным и выразил необходимость прекращения конфликта в Украине, даже предложив российскому лидеру личную встречу.