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В ЕС утвердили 15-ый пакет антироссийских санкций

16 декабря 2024 11:26
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Совет ЕС одобрил 15-й пакет мер против России, включая экономические и персональные ограничения. Об этом пишет РИА Новости.

Под санкции попадут «теневой флот», 54 физических лица, 30 организаций, военнослужащие, менеджеры энергетических компаний, официальные лица КНДР, представители российских оборонных и судоходных компаний, химического завода и авиакомпании.

Впервые введены санкции против организаций Китая за сотрудничество с Российской Федерацией. Под действие санкций попали еще 52 судна, в результате чего их общее число достигло 79.

# Международная политика

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