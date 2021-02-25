ЕС проведёт экстренный саммит по теме коронавируса

В ходе виртуальной встречи лидеры обсудят проблемы вакцинации, а также вопрос создания так называемых COVID-сертификатов.

Несмотря на улучшение эпидситуации в мире, уровень заболеваемости и смертности в отдельных странах остается высоким. Власти вынуждены вводить новые карантинные меры. Так, в Чехии с 25 февраля жителей обязали носить сразу две медицинские маски либо специальные респираторы.

А в Иордании увеличивают штрафы для нарушителей карантина и вводят комендантский час. В США, между тем, продлили режим чрезвычайной ситуации. Эпидобстановка в Штатах остается наихудшей в мире. О вводе ЧС задумались также в Финляндии. Уровень заболеваемости COVID-19 в стране стремительно растет.