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ЕС проведёт экстренный саммит по теме коронавируса

25 февраля 2021 09:27
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Евросоюз проведет экстренный двухдневный саммит, главной темой которого станет пандемия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе виртуальной встречи лидеры обсудят проблемы вакцинации, а также вопрос создания так называемых COVID-сертификатов.

ЕС проведёт экстренный саммит по теме коронавируса-1

Несмотря на улучшение эпидситуации в мире, уровень заболеваемости и смертности в отдельных странах остается высоким. Власти вынуждены вводить новые карантинные меры. Так, в Чехии с 25 февраля жителей обязали носить сразу две медицинские маски либо специальные респираторы.

ЕС проведёт экстренный саммит по теме коронавируса-4

А в Иордании увеличивают штрафы для нарушителей карантина и вводят комендантский час. В США, между тем, продлили режим чрезвычайной ситуации. Эпидобстановка в Штатах остается наихудшей в мире. О вводе ЧС задумались также в Финляндии. Уровень заболеваемости COVID-19 в стране стремительно растет.

ЕС проведёт экстренный саммит по теме коронавируса-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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