В Индонезии из-за схода оползня погибли минимум пять человек. Ещё десятки пропали без вести

Новости Индонезии. ЧП в Индонезии. В результате схода оползня на золотом руднике в провинции Центральный Сулавеси погибли как минимум пять человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. ЧП в Индонезии. В результате схода оползня на золотом руднике в провинции Центральный Сулавеси погибли как минимум пять человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, в момент происшествия в тоннеле находились более 20 рабочих. Неизвестна судьба и многих местных жителей. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. В спецоперации задействованы десятки человек и тяжелая спецтехника. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.