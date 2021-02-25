В Индонезии из-за схода оползня погибли минимум пять человек. Ещё десятки пропали без вести

Новости Индонезии. ЧП в Индонезии. В результате схода оползня на золотом руднике в провинции Центральный Сулавеси погибли как минимум пять человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.