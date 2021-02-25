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В Индонезии из-за схода оползня погибли минимум пять человек. Ещё десятки пропали без вести

25 февраля 2021 08:38
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Новости Индонезии. ЧП в Индонезии. В результате схода оползня на золотом руднике в провинции Центральный Сулавеси погибли как минимум пять человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии из-за схода оползня погибли минимум пять человек. Ещё десятки пропали без вести-1

По предварительным данным, в момент происшествия в тоннеле находились более 20 рабочих. Неизвестна судьба и многих местных жителей. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. В спецоперации задействованы десятки человек и тяжелая спецтехника. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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