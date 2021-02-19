В Финляндии за отказ от тестирования на коронавирус может грозить тюрьма

Новости Финляндии. Тем временем гражданам Финляндии за отказ пройти тест на COVID-19 может грозить тюремное заключение. Соответствующие поправки в законодательство одобрило правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Финляндии. Тем временем гражданам Финляндии за отказ пройти тест на COVID-19 может грозить тюремное заключение. Соответствующие поправки в законодательство одобрило правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ должен вступить в силу в апреле. Обязательные медицинские осмотры, в том числе проведение тестирования на коронавирус, могут проводиться в аэропортах и на пограничных переходах. Предполагается, что такие обследования будут проходить постоянно, а не только во время эпидемии. Для людей, которые не согласятся на проверку, предусматривается штраф или даже лишение свободы на срок до трех месяцев.