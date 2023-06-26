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Ермак: Киев ждёт приглашения в НАТО по упрощённой процедуре на предстоящем саммите в Вильнюсе

26 июня 2023 11:18
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Киев рассчитывает получить приглашение на ускоренное присоединение Украины к НАТО на грядущем саммите, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости.

Об этом Ермак сообщил во время брифинга для немецких СМИ. Он также подчеркнул, что Украина стремится получить ясный сигнал о своем пути к партнерству с НАТО, чтобы не допустить конфронтации с Россией. 

Ермак также заметил, что с партнерами продолжаются консультации для достижения успешного исхода саммита. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал уверенность в гарантиях безопасности и поддержке перспективы членства Украины в Альянсе на саммите в июле. Ранее президент Зеленский говорил, что отсутствие приглашения в Североатлантический альянс будет демотивирующим для украинских войск.

# Международная политика # Андрей Ермак # Владимир Зеленский # Андерс Фог Расмуссен

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