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NYT: Киеву не удалось извлечь выгоду на поле боя из-за ситуации в России

26 июня 2023 10:33
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Украинским военным не удалось извлечь выгоду из ситуации на поле боя, которая сложилась в России в минувшие выходные, пишет New York Times, передает РИА Новости.

По мнению официальных лиц и аналитиков США, Украина все еще может попробовать извлечь выгоду из создавшейся обстановки. По информации источников, ни одно российское подразделение не сдало свои позиции на линии фронта в рамках событий, связанных с Евгением Пригожиным. Хотя Украина, несомненно, постарается воспользоваться хаосом, возникшим из-за основателя ЧВК «Вагнер». Но отмечается, что не существует очевидных уязвимых мест в обороне РФ, которые можно было бы использовать. 

Газета не упоминает о конкретных действиях, которые может осуществить Киев, отмечая лишь, что украинская армия попытается добиться определенных успехов.

# Международная политика # Евгений Пригожин

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