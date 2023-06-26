NYT: Киеву не удалось извлечь выгоду на поле боя из-за ситуации в России

Украинским военным не удалось извлечь выгоду из ситуации на поле боя, которая сложилась в России в минувшие выходные, пишет New York Times, передает РИА Новости.

По мнению официальных лиц и аналитиков США, Украина все еще может попробовать извлечь выгоду из создавшейся обстановки. По информации источников, ни одно российское подразделение не сдало свои позиции на линии фронта в рамках событий, связанных с Евгением Пригожиным. Хотя Украина, несомненно, постарается воспользоваться хаосом, возникшим из-за основателя ЧВК «Вагнер». Но отмечается, что не существует очевидных уязвимых мест в обороне РФ, которые можно было бы использовать.

Газета не упоминает о конкретных действиях, которые может осуществить Киев, отмечая лишь, что украинская армия попытается добиться определенных успехов.