Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт вооружения в Украину

Сенатом Швейцарии одобрена поправка, которая разрешает реэкспорт швейцарского вооружения в Украину, приводит информацию РИА Новости.

Государствам, которые приобретают швейцарскую военную технику будет разрешено на определенных условиях реэкспортировать эту продукцию в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, говорится на сайте парламента. Сообщается, что в среду, 7 июня, данную поправку одобрили двадцать два члена Сената Швейцарии. Против выступили семнадцать человек, четыре – воздержались.

Из-за того, что некоторые представители левых, центристов и народной партии не поддержали поправку, Национальному совету придется вернуться к вопросу.

Проект предполагает, что передавать швейцарское оружие и боеприпасы из третьих стран можно будет в вовлеченное в конфликт государство, если военная техника будет использована в качестве самообороны в соответствии с международным правом.

В мае 2023 года постпред Швейцарии при Организации Объединенных Наций Кристин Берисвиль сделал заявление о том, что реэкспорт швейцарского оружия Киеву недопустим без изменения законодательства. Государство, ссылаясь на принцип нейтралитета в военном плане, отклоняла запросы ФРГ, Испании и Дании о реэкспорте в Украину боеприпасов, произведенных в Швейцарии.